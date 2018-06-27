11:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Ролан Гусев: "В матче с Испанией нужно прыгнуть выше головы"


Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев в преддверии матча национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира против Испании сказал, что хозяевам турнира нужно навязать сопернику борьбу на каждом участке поля. Экс-хавбек отметил, что россиянам нужно избежать ошибок в обороне.

 
Понедельник. Калининград. Испания - Марокко - 2:2. Игроки сборной Испании празднуют забитый гол.Как играть с Испанией? Колонка Шалимова

– В первую очередь, с такими командами и исполнителями цена ошибки очень велика. Эти обрезы и поперечные передачи такие соперники не простят, а реализуют в голы, – цитирует ТАСС Гусева. – С такими командами, как сборная Испании, нужно сыграть просто безупречно и нужно практически прыгнуть выше головы. Потому что в мастерстве, контроле мяча мы им однозначно уступаем. Мы можем только навязать испанцам борьбу на каждом участке поля, иметь хорошие физические кондиции. Ну и в обороне не совершать ошибки, за которые нас не простят.

Смена тренера на испанцах никак не сказалась: там собраны все профессионалы, и их дело – выходить на поле и играть. Это они не обсуждают, а играют в свой футбол. В испанской прессе эта смена очень сильно муссировалась, но мы видим, что испанцы вышли из своей не самой простой группы с первого места. Сборные Марокко и Ирана – очень непростые соперники, которые зубами выгрызали все вокруг, боролись. И испанцам было непросто.

Первым номером россияне точно не рискнут с испанцами играть, это будет самоубийственно. Наши будут встречать соперника в центральной зоне. Надо с соперником играть очень плотно, у каждого игрока быть "на ноге", чтобы у него было минимум времени на принятие решения. Потому что если будем давать испанцам свободные зоны и позволять обыгрывать "один в один", то возникнут проблемы.

Матч Испания – Россия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля. Начало игры – 17.00 по московскому времени.

Испания – Россия

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

Опрос

Россия vs Испания в 1/8 финала ЧМ-2018: вы верите в нашу сборную?
голосовать

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5326854

К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ