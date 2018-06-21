Ролан Гусев: "Конечно, сборной России можно играть с Испанией"

Экс-игрок сборной России Ролан Гусев отметил, что команда сможет противостоять сборной Испании, если попадет на нее в плей-офф чемпионата мира-2018.

- У России будут шансы против такой Испании в 1/8 финала?

- Вы же видите, как упорно складываются почти все игры на турнире. Никто подавляющего преимущества не имеет. Конечно, можно играть с теми же испанцами. Тем более наши ребята сейчас набрали неплохую форму. Так что нет ничего невозможного.

- Но надо будет выставлять "автобус"?

- Я даже не знаю, кто сейчас осмелится с испанцами сыграть в открытый футбол.

- А сможет ли наша сборная обороняться так же, как Иран?

- Нет, я не думаю, что мы полностью закроемся. Мне кажется, тренерский штаб изберет немного другую тактику. Осторожную, прагматичную, но все-таки не ту, когда 10 человек стоят за линией мяча. Нужно признать, что Россия более мастеровитая команда по сравнению с Ираном. Но лучше нам, конечно, попасть на Португалию. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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