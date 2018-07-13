Роберто Мартинес: "Каждый болельщик сборной Бельгии достоин того, чтобы ощутить вкус победы в конце турнира"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заверил, что его команда постарается выиграть у Англии матч за третье место чемпионата мира-2018 ради болельщиков.

– Мы хотим выиграить. Каждый болельщик сборной Бельгии достоин того, чтобы ощутить вкус победы в конце турнира.

Этот чемпионат мира стал для нас колоссальным опытом. Игроки и все, кто был в команде, проделали потрясающую работу. Здесь мы стали командой, которая вывела бельгийский футбол на иной уровень, – приводит слова Мартинеса официальный Твиттер сборной Бельгии.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 17.00 (время московское)