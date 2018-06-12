14:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Робби Уильямс подвергся критике в Британии за согласие выступить на открытии ЧМ

Робби УИЛЬЯМС. Фото REUTERS
Робби УИЛЬЯМС. Фото REUTERS

Стивен Доути, член британского парламента по вопросам внутренних дел, занимающийся расследованием подозрительных смертей россиян на территории страны, заявил, что" удивлен и разочаровывав" Робби Уильямсом, который "согласился на оплату России и ФИФА".

Напомним, британский певец выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2018, который стартует 14 июня в "Лужниках" матчем между сборными России и Саудовской Аравии. К нему присоединятся оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира Роналдо.

Ранее агентство Bloomberg констатировало, что лидеры западных стран признали полный провал бойкота мирового первенства в России. С такими призывами выступила Британия, однако инициативу проигнорировали все, кроме Исландии.

Робби Уильямс: "Я многого достиг, но открывать ЧМ - это просто детская мечта"

 

 

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