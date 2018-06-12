Робби Уильямс подвергся критике в Британии за согласие выступить на открытии ЧМ

Стивен Доути, член британского парламента по вопросам внутренних дел, занимающийся расследованием подозрительных смертей россиян на территории страны, заявил, что" удивлен и разочаровывав" Робби Уильямсом, который "согласился на оплату России и ФИФА".



Напомним, британский певец выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2018, который стартует 14 июня в "Лужниках" матчем между сборными России и Саудовской Аравии. К нему присоединятся оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира Роналдо.



Ранее агентство Bloomberg констатировало, что лидеры западных стран признали полный провал бойкота мирового первенства в России. С такими призывами выступила Британия, однако инициативу проигнорировали все, кроме Исландии.

Робби Уильямс: "Я многого достиг, но открывать ЧМ - это просто детская мечта"