Ринат Билялетдинов: "В тройку лучших мячей ЧМ поставлю гол Черышева Хорватии, Ди Марии – Франции и Павара – аргентинцам"

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов назвал "СЭ" свою версию лучших голов завершившегося чемпионата мира-2018. Голы, забитые нападающими сборной России Денисом Черышевым и Артемом Дзюбой, претендуют на звание лучших на ЧМ-2018.

– Отмечу бразильца Коутинью, который забил первый мяч в ворота Швейцарии. Очень понравился третий мяч бельгийцев в ворота японцев в исполнении Шадли. А какой красивый мяч забил французам Ди Мария! – говорит Билялетдинов. – Понравился гол Павара в ворота аргентинцев. Отрадно, на звание авторов лучшего мяча чемпионата мира претендует и Денис Черышев. Мне больше понравился его гол в ворота Хорватии, хотя и саудовцам он забил очень хорошо.

– Какой мяч поставили бы на первое место?

– У меня такой вкус, что мне хочется все эти голы назвать лучшими. Но на первое место из патриотических соображений поставлю мяч Черышева хорватам, потом – Ди Марию и Павара. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)