Ринат Билялетдинов: "Пусть Березуцким и Игнашевичу на троих больше 100 лет, лучше варианта для сборной нет"

Бывший главный тренер "Рубина" и "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов поделился с "СЭ" своими ожиданиями от оглашения расширенной заявки сборной России на ЧМ-2018. Напомним, что ее объявят в пятницу, 11 мая, в 13.00.

- Стоит ждать сюрпризов?

- Не думаю, что Черчесов погонится за сенсацией. Теоретически, может быть выдан аванс Федору Чалову. Не стоит, правда, уходить от реальности и путать разовый всплеск со стабильной игрой. У армейца есть шанс попасть в финальную заявку, но здесь встает вопрос сыгранности коллектива. Сейчас уже нет времени на то, чтобы приглядеться к новичку - необходимо, чтобы сборная работала как единый отлаженный механизм.

- У Глушакова неудачный период в "Спартаке", Дмитрий Комбаров перестал попадать в состав. Они нужны сборной даже в таком состоянии?

- Я вызвал бы обоих. Сложно оценить их физическое состояние, для этого нужно находиться внутри клуба. Тем не менее, если объективно, то Глушаков и Комбаров - проверенные люди, мы знаем их уровень игры. Считаю, что эти футболисты как минимум не испортят тренировочный процесс, а там уже будет видно, насколько они готовы выходить на поле.

- Кого бы вы, на месте Черчесова, использовали в качестве центральных защитников?

-У нас разве большой выбор? Не сочтите меня консерватором, но кого-то лучше Березуцких и Игнашевича не вижу. Пусть им на троих уже за 100 лет, никто не превосходит армейцев в сыгранности. Да, скорость в силу возраста снижается скорость, но на уровне чемпионата РФПЛ это не так режет глаз. А так, поскольку ни братья, ни Игнашевич не выступят на ЧМ-2018, то выбора практически нет. Кто у нас центральные защитники? Кутепов, Гранат, Кудряшов, Семенов. Может быть, Черчесов привлечет Камболова, хотя бы в расширенный список. Играть придется теми, кто есть. К сожалению, на смену Березуцким и Игнашевичу не пришли зрелые исполнители.

- Очевидно, что Смолов будет в заявке на ЧМ-2018. Обычно на крупные турниры заявляют троих форвардов. Кто может составить ему компанию?

- Сразу напрашивается вариант с Дзюбой, Артем набрал хороший ход во второй половине сезона. Вроде заиграл Чалов, но, наверное, нужно, чтобы рядом с ним рядом были его иностранные партнеры из ЦСКА. Его прогресс в плане результативности подкупает, но не стоит забывать, что нападающий - зависимая фигура. Нужно посмотреть, сумеет ли Чалов в условиях жесткого противодействия что-либо создавать. Я бы включил Федора в заявку авансом. Заболотный? Не мне решать. Антон привлекает самоотдачей, но этого недостаточно - нужны голы, а с этим у него проблемы. (Иван ТОРОПЦЕВ)