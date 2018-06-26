Рикарду Куарежма: "С Уругваем будет очень сложно"

Полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма - о матче с Ираном (1:1) на ЧМ-2018 и о предстоящей встрече со сборной Уругвая в 1/8 финала.
-Думаю, мы сыграли очень хорошо. И достигли своей цели, - цитирует португальца официальный сайт ФИФА.- Сейчас нам нужно восстановиться, чтобы продолжать успешный путь по турниру. Мы понимаем, что с Уругваем будет очень сложно. Но самое главное для нас - отдохнуть и хорошо подготовиться.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/