Рикарду Куарежма: "С Уругваем будет очень сложно"

Полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма - о матче с Ираном (1:1) на ЧМ-2018 и о предстоящей встрече со сборной Уругвая в 1/8 финала.

-Думаю, мы сыграли очень хорошо. И достигли своей цели, - цитирует португальца официальный сайт ФИФА.- Сейчас нам нужно восстановиться, чтобы продолжать успешный путь по турниру. Мы понимаем, что с Уругваем будет очень сложно. Но самое главное для нас - отдохнуть и хорошо подготовиться.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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