Рикарду Куарежма: "Меня раздражало поведение тренера сборной Ирана"

Полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма выразил недовольство поведением главного тренера сборной Ирана Карлуша Кейруша. В 3-м туре группового турнира ЧМ-2018 португальцы и иранцы сыграли вничью – 1:1.

– Меня в этом матче больше всего раздражал тренер соперника, – цитирует A Bola Куарежму. – Поскольку португальцы должны больше уважать других португальцев. Но об этом можно говорить отдельно, конечно.

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