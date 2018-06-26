Рикардо Гарека: "Игроки сборной Перу научились принимать вызовы"

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека похвалил своих подопечных, несмотря на вылет с чемпионата мира-2018. Перуанцы в заключительном туре группового турнира обыграли Австралию (2:0).

- Я должен поблагодарить своих игроков за замечательную самоотдачу. Это был сложный матч, потому что мы раньше проиграли две встречи. Ребята преодолевали себя на протяжении всего пути. Часто вы смотрите на ситуацию и думаете, что надо сделать. На стадионах у нас была великолепная поддержка болельщиков, поэтому поражения принимались с трудом. Всю дорогу игроки всегда поднимались на ноги, когда падали. Со временем они научились принимать вызовы.