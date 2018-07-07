Ренату Аугусту: "Расстроились, когда пропустили первый мяч"

Полузащитник сборной Бразилии Ренату Аугусту после поражения от Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018​ (1:2) заявил, что команда не была готова ментально к тому, что будет уступать в счете. Также он добавил, что бельгийцы также заслужили похвалы.

- В этом матче все смешалось, - отметил Аугусту. - Бельгия закрылась, мы проигрывали матч. Конечно, ошибки в таком случае неизбежны. Мы всегда искали возможности отдать решающие передачи. Во втором тайме сыграли хорошо, но Бельгия тоже заслужила похвалы. Мы должны были быть готовы к любому развитию событий, даже к тому, что будем уступать в счете. Мы расстроились, отчаялись, когда пропустили первый гол, тут же был забит и второй. Стало еще сложнее. Но бились до последней минуты. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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