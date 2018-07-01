"Реал" и Федерация футбола. В Испании назвали виновных в вылете с ЧМ-2018

Жители Испании назвали виновных в вылете своей сборной с чемпионата мира-2018. Сегодня испанцы уступили в матче 1/8 финала турнира команде России (1:1, 3:4 пен.).

Данные опроса, проведенного газетой AS, гласят, что главным виновником провала сборной является президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, уволивший Хулена Лопетеги с поста главного тренера национальной команды за день до старта чемпионата мира. Второе место занял президент "Реала" Флорентино Перес, переманивший Лопетеги в "королевский клуб". Третье место осталось за игроками испанской сборной.

Газета Mundo Deportivo также провела опрос: почти 70 % респондентов обвинили в крахе национальной команды "Реал". Второе место занял Луис Рубиалес, третье - Хулен Лопетеги.

Напомним, Федерация футбола Испании 13 июня уволила главного тренера сборной Хулена Лопетеги из-за того, что тот подписал контракт с "Реалом". Команду на ЧМ-2018 возглавлял Фернандо Йерро.

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