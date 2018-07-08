Рашид Рахимов: "Смолов не побоялся ответственности. Но турнир него не задался с первого же матча"

После поражения России от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 (2:2, пен. – 3:4) бывший главный тренер "Локомотива", "Амкара" и "Терека" Рашид Рахимов отметил, что нападающему Федору Смолову на турнире помешало слишком большое желание проявить себя.

- Игра держала в напряжении, на этот раз в серии пенальти нам не повезло,- начал Рахимов. - Хочется поблагодарить футболистов за самоотдачу, желание и эмоции, которые они нам подарили. Встреча носила такой же характер, что и с Испанией. В позиционных атаках толком не получалась ни у тех, ни у других, хотя хорваты оказались чуть быстрее и интереснее, особенно во втором тайме, когда мы полностью потеряли контроль над мячом. Россия вновь пыталась действовать на контратаках, поэтому во второй половине возникло напряжение и ощущение, что хорваты могут забить. Но мы дотерпели до конца основного времени, а в овертайме, когда отыгрались, появились дополнительные силы и эмоции.

- Стоило ли Смолову пробивать по центру в серии пенальти?

- А если бы он реализовал попытку, все сказали бы, какое у него хладнокровие и спокойствие. Можно критиковать и ругать Федора, но не считаю это правильным. Выбор пал на него. Я так понимаю, что у игроков спрашивали, кто в себе уверен. Мариу Фернандес тоже не забил, хотя провел великолепный матч. Пенальти - это лотерея. Даже очень большие звезды не забивали 11-метровые.

- У Смолова этот чемпионат в целом не задался. Стоило ему вообще брать на себя такую ответственность?

- Значит, ее не испугался. Да, у него турнир, к сожалению, не получился. Все считали, что он станет первым форвардом. Так планировалось изначально, но, увы, с первого же матча у него не пошло. Хотя было огромное желание - но оно ему мешало в некоторых ситуациях. Поэтому не стал бы критиковать Федора, наоборот, сказал бы, что его надо поддержать. Думаю, лучшие времена у него еще впереди. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018