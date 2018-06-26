Рашид Рахимов: "С Испанией Черчесов выставит состав как на Египет"

Бывший тренер "Локомотива", "Амкара" и "Ахмата" Рашид Рахимов - о матче 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании, который пройдет 1 июля на "Лужниках".

- У нас есть шансы пройти Испанию? – вопрос Рахимову.

- Сборная должна сделать выводы после встречи с Уругваем. Вчера не было такого давления, но мы хотели занять первое место. Были эпизоды, когда действовали не совсем правильно. Нам нужно допускать как можно меньше нарушений, желательно игру отодвинуть от своих ворот. Но, к сожалению, допустили в нескольких моментах технический брак, теряли мяч. Эти ситуации случались во время наших позиционных атак, и Уругвай воспользовался свободными зонами.

Но можем быть довольны, что, оставшись вдесятером, смотрелись неплохо. Сразу хочу сказать, что после двух побед на старте не должно быть эйфории. И мне очень нравится реакция ребят, которые совершенно верно дают спокойные и взвешенные интервью.

- Вчера Марокко наглядно показало, как играть против Испании. Россия способна так действовать?

- Мы должны за основу взять игру африканцев. Испанцы не любят такие команды с плотной обороной, старающихся при перехватах быстро выходить в атаку за счет точного паса низом, , а не длинными забросами. Против таких соперников Испания уязвима, ведь понятно, что она не откажется от своей манеры.

- Есть мнение, что Испания станет прибавлять от матча к матчу, а Россия достигла своего потолка.

- Мы видим, как сильные команды от встречи к встрече начинают усиливать свой футбол. Нашим нужно сохранить свежесть, хорошо восстанавливаться, чтобы выполнить соответствующий объем беговой работы в 1/8 финала. Понятно, что в этой игре последует несколько замен: Черчесов вернется к составу, который выпускал с Египтом.

Шансы у нас есть. Их, не исключено, было бы больше против португальцев, но и с Испанией можно играть, если навяжем вязкую борьбу с компактной игрой - чтобы оппоненты часто теряли мяч. (Арман МКРТЧЯН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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