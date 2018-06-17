Ракитич поможет тренеру сборной Хорватии подготовиться к игре против Месси

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич будет помогать тренерскому штабу в подготовке к матчу группового турнира чемпионата мира-2018 против Аргентины. Лидером атак и капитаном южноамериканской команды является партнер Ракитича по "Барселоне" Лионель Месси.

- Месси - великий игрок, лучший в мире. В течение следующих трех дней Ракитич будет моим помощником, и мы обязательно будем советоваться с ним, как остановить аргентинца - я всегда спрашиваю своих игроков о таких вещах, люблю общаться и слушать каждый совет, - цитирует ТАСС главного тренера сборной Хорватии Златко Далича. - Все, что Иван расскажет, буду использовать, как смогу. Также помогут Лука Модрич и Матео Ковачич, которые играли против Месси.

Приятно, что мы сами начали чемпионат мира с победы, но мы целенаправленно готовились к игре с нигерийцами, времени на подготовку к игре против аргентинцев гораздо меньше - всего три дня.

Аргентина - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)