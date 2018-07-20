Путин потребовал у Колобкова показать, как будут использоваться стадионы после ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин потребовал у Министерства спорта показать, как именно будут использоваться спортивные объекты, задействованные в организации чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Хотел бы, чтобы вы показали мне план по использованию каждого объекта, - обратился Путин к министру спорта РФ Павлу Колобкову. - Если загружаете (объект. - Прим. "СЭ"), то чем. Кто собственник. Это должно быть очень конкретно, а не просто общие пожелания. Пожелания могут закончиться тем, что кому-то там захочется рынки открыть.

- Для всех владельцев стадионов мы проводим специальные семинары, по каждой арене будут свои бизнес планы, - отметил, в свою очередь, Колобков.

В пятницу в Калининграде проходит совместное заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018". Заседание посвящено итогам проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года. (Илья АНДРЕЕВ)