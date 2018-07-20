Путин похвалил волонтеров за хорошую работу во время ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин заявил, что волонтеры на чемпионате мира продемонстрировали хорошую работу.

– Да, это правда, так и есть, – согласился Путин, комментируя высказывание, что волонтеры подошли к своей работе с большой ответственностью и будущее страны в надежных руках.

– Судя по тому, какую работу вы продемонстрировали, это самое лучшее тому подтверждение, – цитирует "РИА Новости" главу государства.

Сегодня в Калининграде Путин проведет совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018".

В ходе заседания планируется обсудить итоги проведения чемпионата мира-2018 и реализацию концепции наследия. Центральными на заседании Совета станут вопросы дальнейшего эффективного использования инфраструктуры, различные модели функционирования спортивных объектов.