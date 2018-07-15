Путин поблагодарил болельщиков и волонтеров ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поблагодарил болельщиков за ответственное отношение к чемпионату мира.

- Бывают болельщики эмоциональные, но как оказалось, это еще и очень ответственные люди, - цитирует ТАСС Путина. - Я даже удивился. Я им очень благодарен, хочу их отдельно поблагодарить за то отношение, которое они вдохнули во все это мероприятие.

Глава государства также отметил труд волонтеров во время турнира.

- Сотни, если не тысячи, волонтеров были задействованы во всех городах, им тоже слова благодарности хотел бы выразить, потому что они встречали наших гостей, сопровождали их, всегда это было с улыбкой на лице, всегда это было очень благожелательно. Это все отмечают, - сказал президент России.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

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