"Пусть их изнасилуют в тюрьме 10 казаков". Аргентинцы призывают наказать соотечественников, избивших хорвата

Аргентинцы призывают министерство безопасности и впредь реагировать так же оперативно, как это было сделано после нападения четверых болельщиков сборной Аргентины на хорвата во время ЧМ-2018. Нападавшие были оперативно идентифицированы, а министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич попросила их депортировать из России для дальнейшего разбирательства.

– Здесь они делают то же самое, но разбирательства продолжаются очень долго, – пишет в Твиттере подписчица Буллрич Лилия Умас.

– Посмотрим, будете ли вы так же активны в отношении политиков в Аргентине, нарушающих закон, – призывает читатель с ником nachoelfacho4 обратить внимание на внутренние проблемы в стране.

– Аплодисменты! Это лучшее, что вы сделали за два с половиной года работы, – написала Джулиана Мелика, комментируя заявление Буллрич.

– Депортировать? Они должны страдать в настоящей тюрьме, а не в Аргентине отделаться штрафом в несколько песо, словно ничего не случилось, – написал подписчик с ником following_nico.

– Пусть их судят в России. Пусть их там отправят в тюрьму, где их изобьют до смерти и изнасилуют 10 казаков, – призвал к радикальным мерам наказания подписчик Буллрич с ником machodelapolaca.

Все о чемпионате мира: календарь, расписание матчей, составы участников,

все о 32 сборных, города и стадионы турнира - здесь //

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России:

где и как купить билеты на турнир //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:

что, где и когда смотреть на ТВ