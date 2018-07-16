Pussy Riot ждут штрафы или исправительные работы за проникновение на поле "Лужников"

Участников группы Pussy Riot ждет наказание за проникновение на поле "Лужников" во время финала чемпионата мира-2018. Против трех девушек и одного парня ГУ МВД России по Москве возбудило дела по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях.

За выбегание на поле возбуждено дело по статье КоАП 20.31 ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"). Учатники Pussy Riot могут получить штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов. Кроме того, накладывается запрет на посещение официальных спортивных мероприятий на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Также открыто дело по статье 17.12 КоАП ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов"). За это нарушение предусмотрен штраф в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей.

Напомним, в финале сборная Франции обыграла Хорватию (4:2). Французы во второй раз выиграли чемпионат мира.