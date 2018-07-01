Продлит ли РФС контракт с Черчесовым? Отвечает Анохин

Член исполкома РФС Сергей Анохин в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании назвал продуктивным сотрудничество союза с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

– У Станислава Саламовича в августе заканчивается контракт. Есть ли инициатива по его продлению?

– Безусловно, мы с ним хорошо сотрудничаем, работаем. Как минимум, первые результаты чемпионата мира доказывают его состоятельность как главного тренера.

Что касается продления контракта, сейчас мы думаем только об игре. О контракте, наверное, будем думать после. (Сергей ЕГОРОВ)

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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