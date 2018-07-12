Принц Уильям поблагодарил сборную Англии

Принц Уильям после полуфинала Хорватия - Англия (2:1 д.в.) поблагодарил команду за игру на чемпионате мира-2018.

"Я знаю, как Англия разочарована и чувствует себя прямо сейчас, но я горжусь этой командой. Вы должны держать высоко голову. Для нас это был невероятный чемпионат мира, который сделал историю. Он дал болельщикам веру в команды. Мы знаем, что из этой команды есть еще что-то новое", - заявил принц Уильям.

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