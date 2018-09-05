Президент Футбольной ассоциации Исландии: "Не думаю, что Хадльгримссон сосредоточится на работе стоматолога после ухода из сборной"

Президент Футбольной ассоциации Исландии Гудни Бергссон рассказал о причинах ухода Хеймира Хадльгримссона с поста главного тренера сборной страны. Функционер считает, что специалист не будет заниматься исключительно стоматологией.

- Хеймир Хадльгримссон сам решил покинуть команду и двигаться дальше. Он работал с ней на протяжении семи лет – сначала в качестве ассистента, потом в паре с Ларсом Лагербеком и, наконец, самостоятельно в качестве главного. Это серьезный срок. Мы уважаем его решение. Теперь мы наняли нового тренера - Эрика Хамрена, который ранее возглавлял сборную Швеции, причем небезуспешно. Да, у нас новый тренер, но мы сохраним тот подход, который был. Я уверен, что Хамрен привнесет в команду нечто новое. Произойдут какие-то изменения, но не думаю, что их будет много.

- А чем сейчас займется Хеймир Хадльгримссон? У него же в родном городе есть собственная стоматологическая клиника?

- Не думаю, что он сосредоточится исключительно на работе стоматолога. Полагаю, он продолжит карьеру футбольного тренера. Думаю, он хочет найти интересную вакансию, скорее всего, за границей. У него есть амбиции, так что могу только пожелать ему удачи, - цитируют президента "РИА Новости".

На ЧМ-2018 сборная Исландии не сумела выйти из группы, набрав одно очко.