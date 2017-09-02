Президент футбольного союза Германии: "Мы не потерпим фашистские, расистские и гомофобские кричалки"

Президент немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель раскритиковал болельщиков сборной Германии, которые приехали на гостевой матч против Чехии (2:1). Поклонники национальной команды скандировали кричалки с националистическим подтекстом, а также мешали исполнению национальных гимнов и хотели сорвать минуту молчания в память о двух скончавшихся футбольных чиновниках из Чехии.

"Из-за поведения некоторых немецких болельщиков футболисты не подошли к трибунам, чтобы поблагодарить их. Команда дала понять, что такое отношение неприемлемо. Мы ценим поддержку от тех болельщиков, которые настроены мирно. Мы не потерпим фашистские, расистские и гомофобские кричалки. Мы вместе с национальной командой, будем противостоять этим бунтарям", - написал Гриндель на своей странице в Фейсбуке.