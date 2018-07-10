Президент Федерации футбола Украины пришел в Верховную раду в майке хорватской сборной

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко пришел в Верховную раду в майке и шарфе хорватской сборной. Таким образом Павелко решил поддержать Огнена Вукоевича, который был исключен из делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018 за видео с защитником Домагоем Видой и слова "Слава Украине".
Ранее ФФУ Федерация футбола Украины (ФФУ) выступила в защиту хорватов и направила в Международную федерацию футбола (ФИФА) сообщение, в котором разъяснила лозунг "Слава Украине".
Андрій Павелко передає привіт FIFA з Верховної ради#SlavaUkraini pic.twitter.com/rE7Pl8OjUI– Вася Барабаненко (@baraban040867) July 10, 2018