Президент Федерации футбола Франции: "Условия на базе в Истре идеальные"

Президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль ле Граэ отметил, что национальная команда получила идеальные условия на тренировочной базе чемпионата мира в России в подмосковной Истре.

Команда под руководством главного тренера Дидье Дешама живет в гостинице Hilton Garden Inn Moscow New Riga и тренируется на стадионе "Глебовец" в Истринском районе Московской области. Официальные мероприятия для СМИ сборная проводит в музее "Новый Иерусалим".

- Я нахожу созданные здесь условия идеальными. Мы не так уж и далеко находимся от основного места событий, надеюсь, и журналистов здесь встречают хорошо, - цитирует ТАСС ле Грэ. - Но мы приехали только недавно, и уже сегодня вылетаем в Казань. Игроки готовятся, и небольшая изоляция объяснима - им надо сконцентрироваться, таково желание тренера.

В целом, у нас здесь есть все, прекрасные условия для тренировок и подготовки. Да, мы немного скрыты от всех, но это скорее в плюс. Видно, как много работают люди вокруг нас, чтобы хорошо встретить команду, и как рад этот маленький городок принимать нашу команду.

Все о чемпионате мира по футболу-2018