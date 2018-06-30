Пресс-атташе губернатора Королева: "Вам интересны взаимоотношения Липецкой области с германским бизнесом или спорт?"

Александр Царик, глава пресс-службы губернатора Липецкой области Олега Королева, прокомментировал "СЭ" его скандальный твит, объясняющий провал сборной Германии тем, что это страна "развязала две войны на этой земле". Позже твит был удален, губернатор сообщил, что его аккаунт взломали.

- Вам интересны взаимоотношения Липецкой области с германским бизнесом или спорт? Королев же четко там объяснил, что мы развиваем торгово-экономические отношения.



Кто-то хочет помешать экономическому сотрудничеству. Он (губернатор. - Прим. "СЭ") четко объяснил, что у нас хорошие отношения с Германией. У нас активно развивается экономическое сотрудничество с немецким бизнесом. Кто-то хотел этому помешать. Более открыто и понятно трудно что-то сказать. (Игорь НОВИКОВ)

Заявление губернатора Липецкой области о вылете Германии с ЧМ-2018 вызвало негодование в соцсетях //

Губернатор Липецкой области удалил скандальный твит о вылете Германии с ЧМ-2018 //

Губернатор Липецкой области заявил о непричастности к скандальному сообщению, появившемуся в его Твиттере