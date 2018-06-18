Премьер Киргизии извинился за таксиста, въехавшего в толпу болельщиков

Посольство Киргизии передало извинения от премьер-министра и правительства государства за аварию в центре Москвы с участием киргизского таксиста.

- Сегодня на совещании правительства Киргизии премьер-министр Кыргызстана от своего имени и от имени правительства попросил извинения у пострадавших в аварии и пригласил их в Киргизию на реабилитацию, - сказал представитель посольства Киргизии. - Помимо этого, премьер-министр поручил министру внутренних дел страны в рамках его завтрашнего визита в Москву обсудить на встрече с министром внутренних дел России сложившуюся ситуацию.

Напомним, что вечером 16 июня такси въехало в толпу на улице Ильинка в Москве. За рулем находился гражданин Киргизии. За медицинской помощью обратились 7 человек, среди них – граждане Мексики. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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