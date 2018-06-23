Представитель министерства безопасности Аргентины: "Отличная работа по выявлению агрессоров!"

Директор футбольного отдела министерства безопасности Аргентины Гильермо Мадеро поблагодарил российскую сторону за работу в расследовании нападения аргентинских фанатов на хорвата. Группа аргентинцев избила хорватского болельщика во время игры ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Тут же был сформирован оперативный штаб, и сотрудники службы безопасности с участием российских полицейских, исследовав записи камер наблюдения, вычислили четверых нападавших. В работе принял участие и Мадеро, который сопровождает аргентинскую делегацию, отвечая за безопасность.

– Отличная работа команды по вычислению агрессоров, напавших на хорвата! – написал в своем Твиттере Мадеро. – Спасибо всем за ответственную работу.