Представитель министерства безопасности Аргентины: "Отличная работа по выявлению агрессоров!"

Директор футбольного отдела министерства безопасности Аргентины Гильермо Мадеро поблагодарил российскую сторону за работу в расследовании нападения аргентинских фанатов на хорвата. Группа аргентинцев избила хорватского болельщика во время игры ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Тут же был сформирован оперативный штаб, и сотрудники службы безопасности с участием российских полицейских, исследовав записи камер наблюдения, вычислили четверых нападавших. В работе принял участие и Мадеро, который сопровождает аргентинскую делегацию, отвечая за безопасность.
– Отличная работа команды по вычислению агрессоров, напавших на хорвата! – написал в своем Твиттере Мадеро. – Спасибо всем за ответственную работу.
Gran trabajo del equipo de #TribunaSeguraRusia2018 @minseg para identificar a los agresores del croata! Gracias por el compromiso y trabajo! pic.twitter.com/k4ggJEbI1U– Guillermo🇦🇷Madero (@guillermomadero) 22 июня 2018 г.
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