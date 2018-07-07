Представитель гостиницы: "После пожарной тревоги со сборной Швеции все в порядке"

Футболисты сборной Швеции и другие постояльцы отеля в Самаре не пострадали в результате пожарной тревоги, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на представителя гостиницы.

Ранее утром сообщалось, что утром в отеле прозвучала пожарная тревога, и игроки Швеции покинули гостиницу через аварийных выход. Позже стало известно, что пожар не подтвердился.

- Была небольшая тревога, но сейчас все в норме, ничего серьезного не произошло, - заявила собеседница агентства. - Все в порядке со шведами, англичанами, русскими, китайцами и другими гостями нашего отеля.

Напомним, сегодня шведы сыграют с Англией в матче 1/4 финала чемпионата мира.