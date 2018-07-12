Потерявшийся в Самаре болельщик нашелся в Москве

Полиция отыскала потерявшегося британского болельщика в одной из столичных гостиниц, информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД. В отношении болельщика никаких противоправных деяний не совершалось. В полиции уточнили, что о том, что мужчина пропал, сообщили его родственники.

"Принятыми мерами столичными полицейскими местонахождение указанного гражданина было установлено. Он находится в одной из гостиниц Москвы", – отмечается в сообщении. - Об установлении местонахождения иностранного гражданина информировано посольство Великобритании.

В полицию поступила информация об утрате родственниками связи с гражданином Великобритании Дугласом Мортоном. В целях его поиска организовано проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий".

Ранее СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях родственников и друзей британского футбольного фаната Дугласа Моретона сообщили о его пропаже во время Чемпионата мира по футболу в РФ.

"Пожалуйста, найдите английского фаната Дугласа Морентона. Его в последний раз видели в Самаре, он уже должен быть в Москве, но он не связывался с семьей или друзьями, и сейчас они очень обеспокоены",– говорится в посте друга Д.Моретона, размещенном в Фейсбуке. В нем также отмечается, что банковская карта Д.Моретона "была использована в Москве".