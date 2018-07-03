Посол России в США надеется, что россияне и американцы сыграют друг с другом на ЧМ-2026

Посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что сборные стран сыграют друг с другом на чемпионате мира в 2026 году.
- Жаль, что у наших команд не было возможности встретиться на этом турнире, но я надеюсь, что она им представится в 2026 году, ведь тогда чемпионат мира будут принимать США, - цитирует дипломата RT.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://russian.rt.com/sport/news/532365-antonov-futbol-rossiya-ssha-chm-2026