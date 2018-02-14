Посол Мексики: "Летом в Россию приедет 25 тысяч наших болельщиков. Или даже больше!"

Посол Мексики в России Норма Берто Пенсадо Морено рассказала, сколько мексиканских болельщиков ожидается на предстоящем чемпионате мира. Отметим, что сегодня в гостинице "Рэдиссон Роял" ("Украина") проходит прием послов стран-участниц ЧМ-2018.

– В Мексике все больше людей интересуется футболом. Я вот тоже могу признаться, что с каждым годом мне все больше нравится этот вид спорта, – отметила Пенсадо Морено. Тем более сборная Мексики тоже прогрессирует. А еще важно, что Россия после прошлогоднего Кубка конфедераций стала для мексиканских туристов очень популярным направлением. На тот турнир приехало около двух тысяч наших соотечественников. И все они были рады такому опыту, стали рекламировать поездки в Россию. Мы ожидаем, что летом этого года в России побывает примерно 25 тысяч мексиканских болельщиков. Делаем такой прогноз с учетом статистики прошлых чемпионатов мира. А, может, наших фанатов будет еще больше. (Филипп ПАПЕНКОВ)