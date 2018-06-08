Посол Аргентины рассказал, в каком случае президент страны приедет на чемпионат мира в России

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио заявил, что президент страны Маурисио Макри приедет на чемпионат мира-2018, если национальная сборная сможет пробиться в финал турнира. Также посол рассказал, сколько болельщиков из этой латиноамериканской страны собирается посетить мировое первенство.

- Президент Аргентины не приедет на начало чемпионата, он занят. Президент может посетить турнир, если сборная Аргентины выйдет в финал, - цитирует ТАСС Лагорио. - Мы ожидаем, что на чемпионат мира приедут 20 тысяч болельщиков из Аргентины, возможно, даже больше. Мы ожидаем, что Россия организует великолепный турнир, поскольку мы видели, как успешно она провела в прошлом году Кубок конфедераций, так что уверены, что никаких проблем не возникнет.

Аргентинцы сыграют в группе D с командами Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).