Польский футбольный союз оштрафован за оскорбительный баннер на матче ЧМ-2018

ФИФА оштрафовала Польский футбольный союз (PZPN) после матча первого тура группового турнира чемпионата мира-2018 между сборной этой страны и Сенегалом (1:2), сообщает пресс-служба организации. Сумма штрафа составила 10 тысяч швейцарских франков.

В пресс-релизе ФИФА отмечается, что польская национальная федерация наказана за то, что болельщики команды демонстрировали баннер политического и оскорбительного баннера.

Сегодня, 24 июня, поляки в группе H сыграют в Казани с Колумбией, а сенегальцы в Екатеринбурге встретятся с Японией.

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