Полиция Великобритании попросила английских болельщиков воздержаться от провокаций на ЧМ в России

По информации газеты Times, полиция Великобритании попросила болельщиков, собирающихся посетить чемпионат мира в России, воздержаться от провокаций. Отмечается, что английских фанатов предупредили о "высоких патриотических чувствах" среди россиян.

– Болельщикам нужно быть немного восприимчивей к чужой культуре, – сказал заместитель главного констебля Британии Марк Робертс.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Игры пройдут с 14 июня по 15 июля. Ранее сообщалось, что представители власти Англии не посетят турнир.

Расписание чемпионата мира по футболу здесь