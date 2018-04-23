14:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Полиция Великобритании попросила английских болельщиков воздержаться от провокаций на ЧМ в России

Болельщики сборной Англии. Фото REUTERS
Болельщики сборной Англии. Фото REUTERS
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По информации газеты Times, полиция Великобритании попросила болельщиков, собирающихся посетить чемпионат мира в России, воздержаться от провокаций. Отмечается, что английских фанатов предупредили о "высоких патриотических чувствах" среди россиян.

– Болельщикам нужно быть немного восприимчивей к чужой культуре, – сказал заместитель главного констебля Британии Марк Робертс.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Игры пройдут с 14 июня по 15 июля. Ранее сообщалось, что представители власти Англии не посетят турнир.

Расписание чемпионата мира по футболу здесь

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shur

Неужели первые разумные слова?!

14:44

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