Полиция: Провокаций на матче Тунис - Англия в Волгограде допущено не будет

Представитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области отметил, что полиция и приданные ей силы на период проведения в Волгограде матчей чемпионат мира-2018 готовы полностью обеспечить безопасность. Представитель также добавил, что встреча 1-го тура группового турнира Тунис – Англия ( группа G) пройдет без провокаций.

– Полиция и приданные ей силы на период проведения в Волгограде матчей чемпионат мира-2018 готовы полностью обеспечить безопасность, правопорядок на всех матчах, – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. – В том числе на матче с участием сборной Англии. Правоохранительные органы готовы предотвратить любые провокации и правонарушения.

Напомним, что в Волгограде пройдут четыре матча чемпионата мира-2018: Тунис - Англия (группа G, 18 июня), Нигерия - Исландия (группа D, 22 июня), Саудовская Аравия - Египет (группа A, 25 июня), Япония - Польша (группа H, 28 июня).