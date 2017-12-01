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Полиция: Провокаций на матче Тунис - Англия в Волгограде допущено не будет


Представитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области отметил, что полиция и приданные ей силы на период проведения в Волгограде матчей чемпионат мира-2018 готовы полностью обеспечить безопасность. Представитель также добавил, что встреча 1-го тура группового турнира ТунисАнглия ( группа G) пройдет без провокаций.

– Полиция и приданные ей силы на период проведения в Волгограде матчей чемпионат мира-2018 готовы полностью обеспечить безопасность, правопорядок на всех матчах, – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. – В том числе на матче с участием сборной Англии. Правоохранительные органы готовы предотвратить любые провокации и правонарушения.

Напомним, что в Волгограде пройдут четыре матча чемпионата мира-2018: Тунис - Англия (группа G, 18 июня), Нигерия - Исландия (группа D, 22 июня), Саудовская Аравия - Египет (группа A, 25 июня), Япония - Польша (группа H, 28 июня).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4777870

Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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