02:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Полиция не подтверждает информацию о пропавшем во время ЧМ-2018 британском болельщике


В ГУ МВД по Самарской области не поступало заявлений о пропавших без вести иностранцах, сообщает ТАСС. Ранее появилась информация, согласно которой после матча ЧМ-2018 Англия - Швеция, проходившего в Самаре 7 июля, на связь с родственниками не вышел Дуглас Моретон.

"В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали. Информация, размещенная в СМИ, в данный момент проверяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что представитель британского посольства подтвердил информацию о пропаже и заявил, что обратился в правоохранительные органы. Родственники описывают его внешность следующим образом: рост 165 сантиметров, бристольский акцент, носит очки и бороду.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь 

Опрос

Франция - Хорватия: кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5366680

К комментариям
0
Материалы других СМИ