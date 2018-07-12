Полиция не подтверждает информацию о пропавшем во время ЧМ-2018 британском болельщике

В ГУ МВД по Самарской области не поступало заявлений о пропавших без вести иностранцах, сообщает ТАСС. Ранее появилась информация, согласно которой после матча ЧМ-2018 Англия - Швеция, проходившего в Самаре 7 июля, на связь с родственниками не вышел Дуглас Моретон.

"В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали. Информация, размещенная в СМИ, в данный момент проверяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что представитель британского посольства подтвердил информацию о пропаже и заявил, что обратился в правоохранительные органы. Родственники описывают его внешность следующим образом: рост 165 сантиметров, бристольский акцент, носит очки и бороду.

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