Поль Погба: "Полуфинал - это промежуточная цель"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба после четвертьфинала ЧМ-2018 с Уругваем (2:0) в Нижнем Новгороде ярко обозначил задачу на следующий матч. Соперником его команды станет победитель пары Бразилия - Бельгия.
- Мы вышли в полуфинал, чему очень рады. Но это еще не конечная остановка, не причал для нашего корабля. Нужно идти дальше. Посмотрим, чего мы еще добьемся.
Что могу сказать о Гризманне? Да отстаньте от него, он играет на команду и делает это по максимуму. (Артем АГАПОВ)
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