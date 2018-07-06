Поль Погба: "Полуфинал - это промежуточная цель"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба после четвертьфинала ЧМ-2018 с Уругваем (2:0) в Нижнем Новгороде ярко обозначил задачу на следующий матч. Соперником его команды станет победитель пары Бразилия - Бельгия.

- Мы вышли в полуфинал, чему очень рады. Но это еще не конечная остановка, не причал для нашего корабля. Нужно идти дальше. Посмотрим, чего мы еще добьемся.

Что могу сказать о Гризманне? Да отстаньте от него, он играет на команду и делает это по максимуму. (Артем АГАПОВ)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь