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Поль Погба: "Полуфинал - это промежуточная цель"


Полузащитник сборной Франции  Поль Погба после четвертьфинала ЧМ-2018 с Уругваем (2:0) в Нижнем Новгороде ярко обозначил задачу на следующий матч. Соперником его команды станет победитель пары Бразилия - Бельгия.

- Мы вышли в полуфинал, чему очень рады. Но это еще не конечная остановка, не причал для нашего корабля. Нужно идти дальше. Посмотрим, чего мы еще добьемся.

Что могу сказать о Гризманне? Да отстаньте от него, он играет на команду и делает это по максимуму. (Артем АГАПОВ)

Уругвай - Франция

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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