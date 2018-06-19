Пол Маккартни оценил подарок сборной Англии

Бывший участник группы Beatles Пол Маккартни поблагодарил сборную Англии за победу над Тунисом (2:1) на чемпионате мира. Известный британский музыкант 18 июня отпраздновал 76-й день рождения.

- Спасибо Англии за подарок на день рождения!! Очень понравилось!, - написал Маккартни в своем Инстаграме.

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