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Пол Маккартни оценил подарок сборной Англии


Бывший участник группы Beatles Пол Маккартни поблагодарил сборную Англии за победу над Тунисом (2:1) на чемпионате мира. Известный британский музыкант 18 июня отпраздновал 76-й день рождения. 

- Спасибо Англии за подарок на день рождения!! Очень понравилось!, - написал Маккартни в своем Инстаграме. 

 

Thanks England for my birthday present!! Loved it!

Публикация от Paul McCartney (@paulmccartney) 18 Июн 2018 в 2:01 PDT

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