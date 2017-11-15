Победное фото из раздевалки Австралии после выхода на ЧМ-2018

Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл поздравил команду с выходом на четвертый подряд чемпионат мира. Футболист "Мельбурн Сити" выложил в Твиттер фото из раздевалки после победы над Гондурасом (3:1) в стыковых матчах.
Напомним, что первая встреча команд завершился со счетом 0:0. Австралия стала 31-м известным участником чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Он станет для команды пятым в истории.
Они уже на чемпионате мира-2018
4 WORLD CUPS 🙌🏽💙⚽️🇦🇺💯 pic.twitter.com/EMP8nEltiK– TIM CAHILL (@Tim_Cahill) 15 ноября 2017 г.