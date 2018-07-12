Питер Одемвингие: "Быстрый мяч сыграл со сборной Англии злую шутку"

Бывший нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие отметил, что мяч, забитый на пятой минуте встречи со сборной Хорватии в полуфинале чемпионата мира, сыграл с командой Англии (2:1) злую шутку. По его словам, предматчевые разговоры о возможной усталости хорватских футболистов только мотивировали их.

- То, что англичане быстро открыли счет, сыграло с ними злую шутку, - цитирует ТАСС Одемвингие. - Они отдали инициативу, что пошло на пользу хорватам. Если уже сейчас рассуждать об этой игре, то лучше бы они не забивали так быстро. В полуфинале нельзя думать, что можно удержать счет 1:0 за 85 минут игры.

Конечно, надо отдать должное хорватам, они отлично провели матч. Особенно хорош был Лука Модрич, он отлично играл и с мячом и без него. Сборная Хорватии заслуженно попала в финал. Футболисты играли хладнокровно, невзирая на быстрый пропущенный гол.

Для спортсмена иногда полезно почитать негатив, когда тебя списывают - это дает дополнительные силы. Хорваты с первой игры на чемпионате мира показали, что являются очень сильной командой. Сборная Англии, наоборот, выглядела уставшей, это было заметно уже в концовке первого тайма, они не играли так уверенно, как в предыдущих матчах.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)