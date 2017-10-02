Пике прибудет в расположение сборной Испании

Защитник "Барселоны" Жерар Пике вылетел в Мадрид, чтобы присоединиться к сборной Испании, сообщает AS. Футболист отказался комментировать журналистам ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии, уточнив: "Вчера я сказал все, что хотел".

Ранее Пике заявил о готовности покинуть сборную из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Напомним, что в воскресенье в Каталонии проходил референдум о независимости от Испании. Он был признан незаконным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией. Матч 12-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Лас-Пальмас" проходил без зрителей.