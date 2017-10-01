Жерар Пике - сквозь слезы: "Готов уйти из сборной Испании"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после матча 7-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:0) заявил о готовности покинуть сборную Испании. Напомним, что проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходила без зрителей. За несколько часов до встречи появилась информация, что матч будет отменен из-за беспорядков в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

– Руководство приложило максимальные усилия, чтобы перенести игру, – цитирует AS Пике. – Мы собрались и вместе решили, что нужно выйти на матч. Без болельщиков было тяжело, пожалуй, это мой худший профессиональный опыт. Тяжелый день... Национальная гвардия сегодня не разбираясь смешивала в одну кучу семьи, детей, бабушек и дедушек... Хотя люди не показывали какой-то агрессии. Все видели это, и должны быть последствия.

Игроки "Барселоны" много дискутировали, но в итоге решили, что нужно сыграть. Мое мнение значения уже не имеет. Каждый высказывал свою позицию. Клуб решил, что нужно играть, мы согласились, потому что являемся одной семьей.

Проходил референдум, в нем каждый мог проголосовать "за", "против" или не голосовать, это право каждого. Во время режима Франко каталонцы не могли защищать свои интересы. Я чувствую себя каталонцем и горжусь поступком своих сограждан. Не было никакой агрессии, но власти привели к нам Национальную гвардию...

Знаю, что в Испании есть люди, которые не одобряют происходящее и верят в демократию. Если бы я в это не верил – не участвовал бы в голосовании. Но есть люди, которые считают меня проблемой. Если к таковым относятся тренер или кто-то из Королевской федерации футбола (RFEF) – я готов покинуть сборную до 2018 года.

Трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" //

Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" без зрителей из-за референдума. LIVE!