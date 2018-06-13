Певец Охочинский: "Кто такой это Слепаков? Он на гитаре не умеет играть"

Российский певец и радиоведущий Юрий Охочинский раскритиковал шоумена Семена Слепакова за шутливую песню о сборной России, в которой он предложил назначить главным тренером национальной команды главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.

– Во-первых, кто такой Слепаков, простите меня? – начал Охочинский. – Это художественная самодеятельность Дома культуры имени Цюрупы. Я его помню. Ну, такой, сидит на одной ноте. Он на гитаре не умеет играть, и петь тоже. Какие-то частушки исполняет. Это смешно просто. Я такие вещи не замечаю. На месте Кадырова просто бы не заметил потери бойца. Кто такой этот Слепаков, еще раз спрашиваю?

– Кадыров в шутливой форме ответил ему.

– Молодец. Может и правильно сделал, что в шутливой форме. Главное, чтобы не воспринимать это всерьез, а то этот Слепаков почувствует себя Бобом Диланом. Ну, смешно это все, смешно. Я считаю, что к этим всем квнщикам и к Comedy Club надо относиться как к художественной самодеятельности, пусть они свои частушки, прибаутки поют, которые не веселы. Я пару раз послушал, было не смешно, хотя у меня с чувством юмора все в порядке. Мне кажется на это не стоит обращать внимание. Пусть развлекаются ребята. (Смеется.) Корабль должен идти в правильном направлении.

Конечно же, хочется пожелать нашим ребятам, чтобы они достойно сыграли на чемпионате. Главное, чтобы нам стыдно потом не было. (Арман МКРТЧЯН)​

Песня Слепакова и ответ Кадырова. Подробности //

Боярский о песне Слепакова и ответе Кадырова:

"У нас свобода слова, пусть делают, что хотят" //

Валерий Баринов: "Очень разумный ход Кадырова в ответ на песню Слепакова.

Она мне показалась пошловатой"