Петер Шмайхель: "Родина-мать" продолжает поражать своим масштабом"

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмайхель, во время чемпионата мира-2018 выступавший в качестве журналиста, в интервью "Известиям" рассказал о том, какие города-организаторы турнира произвели на него впечатление. Скандинавская команда, в составе которой выступал сын прославленного голкипера Каспер Шмайхель, на мировом первенстве в России дошла до 1/8 финала, где уступила будущему вице-чемпиону – Хорватии (1:1, пенальти – 2:3).

– За свою футбольную карьеру вы не раз посещали Россию. Насколько сильно изменилась наша страна за это время?

– Для меня это действительно очень интересный вопрос. Впервые я посетил вашу страну в 1985 году со сборной Дании (отборочный матч к чемпионату мира 1986 года. – Прим. "СЭ"), и тогда это был еще Советский Союз. Мне было тяжело оценить красоту вашей страны, так как я был действующим игроком, и график не позволял что-либо увидеть. Большую часть времени мы проводили или в гостинице, или на футбольном поле. Мне очень запомнилась игра против волгоградского "Ротора" в 1995-м. Старый стадион в Волгограде имел необычную архитектуру, а большие беговые дорожки сразу бросались в глаза. Прекрасно помню прогулку по городу и комплекс "Родина-мать". После этого я посещал вашу страну еще несколько раз, и мне удалось узнать ее получше. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что Россия невероятно преобразилась. Москву действительно тяжело узнать – она очень красива!

– В качестве журналиста вы провели в РФ несколько месяцев до и во время ЧМ. Что вам больше всего запомнилось за время работы?

– Это действительно было незабываемо время. Что первое в голову приходит – это Казань. Мы работали там зимой и было очень холодно, 25 градусов мороза. Везде лежал чистый белый снег, а на небе не было ни облачка. Когда мы облетали город на вертолете, он впечатлил меня своей красотой. Улицы очень чистые, а казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф – место поистине неописуемой красоты.

– Какие-то города вам еще запомнились?

– Мне, конечно, запомнился Волгоград, где я оказался спустя более чем 20 лет. Территориально расположение стадиона не изменилось, но это уже совершенно другое архитектурное сооружение. Хотя раньше поле располагалось иначе, теперь строго с севера на юг. И, конечно, сам город очень хорош, а комплекс "Родина-мать" продолжает поражать своим масштабом. Также мне приглянулся Екатеринбург. Это город очень интересен в архитектурном плане, а внешний облик местного стадиона бросается в глаза благодаря трибунам за воротами, которые придают ему определенную изюминку. Россия действительно удивительная страна.

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