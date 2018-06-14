Песков - про слова Плетневой: "Российские женщины сами решат, как общаться с иностранными болельщиками"

Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой. Накануне в интервью радиостанции "Говорит Москва" она призвала россиянок во время проведения в чемпионата мира по футболу не вступать в интимные связи с иностранцами. По ее мнению, впоследствии дети от смешанных союзов остаются в неполных семьях, так как их отцы возвращаются на родину.

– Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире, – цитиррует "РИА Новосоти" Пескова. – Я не думаю, что это может и должно быть главной новостью, тем более главным вопросом сегодняшнего конференц-колла. Это никоим образом не относится к нашей компетенции, администрации президента.

В паспорте болельщика нижняя строчка документа гласит: "нет расизму". Это, наверное, лучшим образом характеризует атмосферу этого праздника и с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются.

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