Павел Колобков – Путину: "Верим в опыт Черчесова"

Министр спорта России Павел Колобков в докладе на заседании наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира оценил подготовку сборной России.
– В рамках подготовки к чемпионату мира Россия провела контрольные матчи с лучшими сборными планеты, – сказал Колобков. – По итогам скорректирован план подготовки. Был проведен первый учебно-тренировочный сбор в марте на базе в Новогорске. В ближайшее время Россия сыграет товарищеские матчи с Австрией и Турцией. В целом верим в опыт главного тренера Станислава Черчесова и в самоотверженность футболистов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Турции (Футбол)
- Павел Колобков