Павел Колобков – Путину: "Верим в опыт Черчесова"

Министр спорта России Павел Колобков в докладе на заседании наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира оценил подготовку сборной России.

– В рамках подготовки к чемпионату мира Россия провела контрольные матчи с лучшими сборными планеты, – сказал Колобков. – По итогам скорректирован план подготовки. Был проведен первый учебно-тренировочный сбор в марте на базе в Новогорске. В ближайшее время Россия сыграет товарищеские матчи с Австрией и Турцией. В целом верим в опыт главного тренера Станислава Черчесова​ и в самоотверженность футболистов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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