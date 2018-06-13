Паулинью: "Испания остается одним из фаворитов ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Бразилии Паулинью назвал главных фаворитов чемпионата мира.
- Помимо Бразилии, это Германия, Франция, Бельгия, Испания - во всех командах собраны индивидуально сильные игроки. Также сюда входит и Аргентина. Не думаю, что смена тренера у испанцев что-то изменит. Считаю, что этот чемпионат мира будет невероятно сложным, - сказал Паулинью. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Ранее Фернандо Йерро сменил Хулена Лопетеги на посту главного тренера сборной Испании.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Хулен Лопетеги
- Паулинью
- Фернандо Йерро