Паулинью: "Испания остается одним из фаворитов ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Бразилии Паулинью назвал главных фаворитов чемпионата мира.

- Помимо Бразилии, это Германия, Франция, Бельгия, Испания - во всех командах собраны индивидуально сильные игроки. Также сюда входит и Аргентина. Не думаю, что смена тренера у испанцев что-то изменит. Считаю, что этот чемпионат мира будет невероятно сложным, - сказал Паулинью. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Ранее Фернандо Йерро сменил Хулена Лопетеги на посту главного тренера сборной Испании.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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