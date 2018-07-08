"Парни, вы реально крутые!" Слепаков поддержал сборную России

Известный комик, бывший капитан команды КВН "Сборная Пятигорска" Семен Слепаков в Инстаграме поблагодарил игроков сборной России за выступление на чемпионате мира. Национальная команда на домашнем турнире дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

Перед началом чемпионата мира шоумен выпустил песню, в которой предложил кандидатуру главы Чечни Рамзана Кадырова на место тренера сборной России. После того, как команда обеспечила себе выход в плей-офф, он совместно с группировкой "Ленинград" записал извинение.

"Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые, – написал Слепаков. – Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами".

Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon) 8 Июл 2018 в 2:57 PDT

Песня Слепакова и ответ Кадырова. Подробности //

"Извините нас, ребята". "Ленинград" и Слепаков спели о сборной России