Отчет ИФАБ: "Точность решений ВАР возросла до 98,9 процента"

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) представил отчет об использовании системы видеоассистентов судьи (ВАР). Данные были собраны и подготовлены Левенским католическим университетом.

Ранее коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок выразил уверенность в том, что ВАР будет использоваться во время чемпионата мира-2018. Окончательное решение будет принято в марте.

Система использовалась в 804 официальных матчах в 20 турнирах и национальных ассоциациях. Более половины случаев, 56,9 процента, использования видеоповторов использовались для разбирательства ситуацией с назначением пенальти и забитыми голами. В 93 процентах случаев ВАР подтверждала решение, изначально принятое судьей. В 68,8 процентах матчей система не применялась. Среднее количество использования системы - менее 5 раз за матч, среднее время проверки того или иного эпизода - 20 секунд.

Точность решений ВАР возросла до 98,9 процента (погрешность 1,1 процента). В 8 процентах ситуаций решение, принятое с помощью системы ВАР, оказало влияние на исход матча.

Напомним, ИФАБ в марте 2016 года одобрил тестирование системы ВАР. Она была использована во время Кубка конфедераций-2017 и клубного чемпионата мира-2017. В этом сезоне ее применяют в чемпионатах Италии и Германии. Во Франции система начнет использоваться со следующего сезона. Применение ВАР в чемпионате России также может начаться с сезона-2018/19.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

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